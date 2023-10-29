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Химкинский парк «Подрезково» принял участие в проекте «Марафон онлайн-экскурсий»

Химкинский парк «Подрезково» принял участие в проекте «Марафон онлайн-экскурсий»

Парк «Подрезково» из Химок стал участником проекта «Марафон онлайн-экскурсий». Теперь жители Московской области и гости региона смогут узнать историю появления зоны отдыха и посмотреть все объекты в режиме онлайн.

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