Химкинский парк «Подрезково» принял участие в проекте «Марафон онлайн-экскурсий»

Парк «Подрезково» из Химок стал участником проекта «Марафон онлайн-экскурсий». Теперь жители Московской области и гости региона смогут узнать историю появления зоны отдыха и посмотреть все объекты в режиме онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии