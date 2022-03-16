Панарин сделал 3 передачи, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 71 очко в 55 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал три голевых паса в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ) и был признан второй звездой.

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