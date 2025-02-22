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Путин предложил зампреду правления Газпромбанка Зауэрсу поработать с Маском

Путин предложил зампреду правления Газпромбанка Зауэрсу поработать с Маском

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что российские компании могут наладить сотрудничество с членом команды президента США Дональда Трампа, американским предпринимателем и инженером Илоном Маском после того, как он закончит реформировать административные органы и займется наукой.

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