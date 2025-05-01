Звучащие в последнее время из Киева вполне конкретные заявления относительно совершения террористической атаки на Москву в день празднования 80-летия Великой Победы уже не оставляют ни малейших сомнений относительно серьезности намерений тамошней хунты претворить свои гнусные угрозы в жизнь.
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