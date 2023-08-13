Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Овечкин записал видео для Духа Хлебонасущенского: «Спасибо за статистику. Надеюсь, что побьем рекорд Гретцки, и она будет на вес золота»

Капитан «Вашингтона» записал видео для Духа Хлебонасущенского. Его настоящее имя – Андрей, он совмещает хоккейное хобби с работой на космодроме Байконур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх