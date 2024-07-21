Алиев: мирный договор с Арменией невозможен до изменения ее конституции

Баку не может заключить мирный договор с Ереваном, пока не будут внесены правки конституцию Армении. Как объяснил президент Азербайджана Ильхам Алиев, речь идет о ссылке на документ, предполагающий объединении Карабаха и Армении.
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