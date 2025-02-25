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Белогоровка - все, наконец-то! Сразу 16 флагов РФ, подтверждение

Белогоровка - все, наконец-то! Сразу 16 флагов РФ, подтверждение

Говорится о 16 флагах Российской Федерации, размещенных в районе Белой Горы на границе ЛНР и ДНР. Информационный ресурс ссылается на данные противника – боевики армии киевского режима жалуются в сети, что это больше, чем в Великой Новоселке.

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