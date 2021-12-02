Чемпионат Казахстана по хоккею. «Иртыш» принимает «Актобе», «Торпедо» против «Бейбарыса»

Сегодня – очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. «Иртыш» – «Актобе» – 17:30 «Торпедо» – «Бейбарыс» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время указано – города Нур-Султана История Головкина и Канело возвращается: GGG утверждает, что не думает о бое, но оба боксера готовы снова выйти на ринг Экс-игрок юношеской сборной Казахстана Хасанов приговорен к 3,5 годам в Москве: парень прошел путь от футболиста до пранкера Казахстан — самая дальняя точка на карте футбольной Европы: теперь у нас рекорд по расстоянию в ЛК.