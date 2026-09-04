Дмитрий Донской: жизнь, войны, политика и исторические мифы глазами историка Евгения Спицына

Историк Евгений Спицын в программе «Гео Политбюро» дал развернутый анализ эпохи и личности князя Дмитрия Донского, разобрав ключевые события XIV века — от борьбы за великокняжеский ярлык и походов литовцев до Куликовской битвы, нашествия Тохтамыша и посмертной канонизации.
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