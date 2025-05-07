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Новый глава МВД Германии с ходу ужесточает пограничный контроль

Новый глава МВД Германии с ходу ужесточает пограничный контроль

Германия контролирует границу с Польшей. Фото: PAP / EPA Новый глава МВД Германии Александр Добриндт удвоит число полицейских быстрого реагирования на границе примерно до 1 200 сотрудников, к ним добавятся мобильные контрольные и наблюдательные подразделения.

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