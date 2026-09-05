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Юлия Михальчик в 39 родила дочь и не называет имя её отца

Юлия Михальчик в 39 родила дочь и не называет имя её отца

Сейчас Юлии Михальчик 41 год. Она снова замужем, но мужа публике не показывает, а в марте 2024 года, в 39 лет, родила дочь.

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