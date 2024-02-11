Артемий Лебедев вступился за студента УрФУ, бросившего вызов Мизулиной. Видео

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев (648 тысяч подписчиков в группе «ВКонтакте») вступился за студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
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