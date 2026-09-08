Рютте: за год на американские вооружения для Киева направлено более $10 млрд

Более $10 млрд за последний год союзники выделили на закупку американского оружия для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
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