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Парламентская газета

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Цену экзаменов для мигрантов предложили снизить до 1 тысячи рублей

Для мигрантов предложили установить единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тысячи рублей.

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