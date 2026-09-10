В школах Казани с 14 по 20 сентября пройдет «Неделя добра»

В школах Казани с 14 по 20 сентября проведут традиционную осеннюю «Неделю добра». Для школьников подготовили мероприятия, посвященные добровольчеству, гражданской ответственности, экологической культуре и бережному отношению к окружающим, сообщается на официальном портале города.