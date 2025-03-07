Трагедия в Калмыкии: 8 пострадавших при столкновении на трассе Р-216

В Калмыкии на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN, в результате которого пострадали восемь человек, включая водителя и пассажиров автобуса.
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