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ЦБ предметно не обсуждал снижение ключевой ставки

На заседании совета директоров Банка России предметно не рассматривался вариант понижения ключевой ставки, заявила в ходе пресс-конференции 11 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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