Заседание клуба ´Буслик´.

Тема ´Без труда - не выловишь и рыбку из пруда: о трудовом воспитании в семье´Одно из главнейших качеств, которые мы должны воспитать в наших детях - любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер общественного производства.
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