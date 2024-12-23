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Заседание клуба ´Буслик´.

Заседание клуба ´Буслик´.

Тема ´Без труда - не выловишь и рыбку из пруда: о трудовом воспитании в семье´Одно из главнейших качеств, которые мы должны воспитать в наших детях - любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер общественного производства.

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