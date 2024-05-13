"Русагро" оставит акционеров без дивидендов за 2023 год

Совет директоров "Русагро" рекомендовал чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 445,141 млн рублей оставить в распоряжении компании, направить на развитие, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
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