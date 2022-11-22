Депутаты приняли бюджет Забайкалья на 2023 год с дефицитом в 7,3 миллиарда рублей

Проект прошел первое чтение, однако ко второму параметры могут быть уточнены.Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края на прошедшей 22 ноября сессии приняли в первом чтении проект бюджета на 2023 год с дефицитом 7,3 миллиарда рублей.