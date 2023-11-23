Немецкая экономика гибнет без русского газа

Natalija Osminina

"Сможет ли Европа столь резко сократить уровень жизни граждан, не получив в качестве побочки массовые протесты, парад суверенитетов и очаговые гражданские войны в проблемных регионах — большой вопрос." -- Думаю, что не сможет. Потому что все попали в цейтнот. Лягушка сваривается тогда, когда температуру поднимают постепенно, как в концлагере. Быстрый обвал всегда грозит митингами , забастовками протеста и сменой элит. В общем-то, это именно то, что нужно Лондону. Это ему нужно привести к власти нужные элиты.