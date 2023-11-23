Санкции жестоко ударили по промышленности Германии. Знаменитый Гудиер закрывает два своих завода по производству шин в Фюрстенвальде и Фульде — это означает минус две тысячи рабочих мест и минус огромное количество выпущенных шин.
Немецкая экономика гибнет без русского газа
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Natalija Osminina
"Сможет ли Европа столь резко сократить уровень жизни граждан, не получив в качестве побочки массовые протесты, парад суверенитетов и очаговые гражданские войны в проблемных регионах — большой вопрос." -- Думаю, что не сможет. Потому что все попали в цейтнот. Лягушка сваривается тогда, когда температуру поднимают постепенно, как в концлагере. Быстрый обвал всегда грозит митингами , забастовками протеста и сменой элит. В общем-то, это именно то, что нужно Лондону. Это ему нужно привести к власти нужные элиты.
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