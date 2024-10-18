Губернатор Челябинской области назвал секрет успеха «Трактора», который лидирует в Восточной конференции

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер заявил, что важным умением главного тренера лидера Восточной конференции КХЛ «Трактора» Бенуа Гру является изменение игры по ходу матча.
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