Кибервойска против "новых россиян", решивших уничтожить Россию. Как это работает?

АЛ

Александр Лагуткин

Бастрыкин как глава структуры, которая непосредственно ведет борьбу с тяжкими преступлениями и имеет самую точную статистику по ним, с цифрами в руках вновь озвучил то, на что годами демонстративно не обращают внимания власть имущие, С января по март количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 15%. Всего за три месяца они совершили 69 половых надругательств над женщинами и 50 – над детьми. Число развратных действий в отношении несовершеннолетних резко выросло. – Миграция в Россию из Таджикистана, Киргизии и других стран идет по плану "Коридор Центральная Азия – Россия" Международной организации для миграции (МОМ), который спонсировался Всемирным банком и правительством Великобритании. Одна из декларируемых целей программы – снижение бедности в Средней Азии. Как видим, путем переброски в Россию миллионов безработных. А здесь все эти миллионы подхватывали "правозащитные организации" под эгидой Amnesty International* и организовывали диаспоры, которые при необходимости легко превратятся в боевые ячейки. Здесь наши продажные силовики продают гражданство этим боевикам ИГИЛ. Они тащат сюда десятки своих родственников и сажают их на российскую социалку. Т.Е на шею россиян, которые платят налоги. Эти новоиспеченные граждане толпами осаждают разрешительные отделы полиции для получения разрешений на приобретение огнестрельного оружия. На кого собрались охотиться эти, едва понимающие на русском, мигранты, которые совсем недавно отрезали головы русскоязычным у себя на родине!? У нас в стране столько уток нет, сколько этих охотников! Их боевики слаживаются в закрытых бойцовских клубах. Диаспоры путем подкупа контролируют местную власть и силовиков, постепенно усиливая свое влияние и навязывая свои средневековые порядки. Какая сволочь из власти готовит этот ползучий развал России, постепенно заменяя коренное население враждебным по менталитету и управляемым диаспорами, которые полностью находятся под влиянием западных спецслужб.