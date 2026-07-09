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Стали известны подробности атаки ВСУ на российские танкеры

Стали известны подробности атаки ВСУ на российские танкеры

Механические повреждения получил два танкера в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда в Таганрогском заливе Азовского моря, об этом 9 июля рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова в «Максе».

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