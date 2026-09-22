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Красный Север

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На Ямале введут штрафы за съемку дронов, работы ПВО и объектов инфраструктуры

На Ямале введут штрафы за съемку дронов, работы ПВО и объектов инфраструктуры

Депутаты Заксобрания ЯНАО готовятся к обсуждению поправок в окружной закон, которые запрещают фотографировать и снимать на видео беспилотники, средства ПВО и РЭБ, места падения дронов, а также объекты энергетики, связи и ЖКХ.

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