На Ямале введут штрафы за съемку дронов, работы ПВО и объектов инфраструктуры

Депутаты Заксобрания ЯНАО готовятся к обсуждению поправок в окружной закон, которые запрещают фотографировать и снимать на видео беспилотники, средства ПВО и РЭБ, места падения дронов, а также объекты энергетики, связи и ЖКХ.
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