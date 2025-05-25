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Царьград

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Как летом не "растаять" в машине: автомеханик рассказал способ охладить салон без кондиционера

Как летом не "растаять" в машине: автомеханик рассказал способ охладить салон без кондиционера

Жаркую обстановку в машине можно убрать одним простым способом, даже не включая кондиционер.Летняя жара вносит свои коррективы в жизнь автолюбителей.

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