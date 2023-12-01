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Ди Мария об игре Нидерландов в 1/4 ЧМ-2022: «Это не футбол, а перебрасывание мяча. Аргентина заслуженно прошла дальше»

Ди Мария об игре Нидерландов в 1/4 ЧМ-2022: «Это не футбол, а перебрасывание мяча. Аргентина заслуженно прошла дальше»

В 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) и впоследствии выиграла турнир.

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