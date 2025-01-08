Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустик Рыксиев
    Не оскорбляйте девочек. Трюдо просто пидор.Маск оскорбил кан...
  • Сергей Дмитриев
    Как тут не вспомнить ВМ?  Мы живём, зажатые железной клятвой, // за неё на крест и пулею чешите. // Это, чтобы в мире...Главная «кормилиц...
  • Ирина Некрасова
    Да  бросьте вы! Таких  богатых пенсионеров  по всей России раз, два и обчелся, да всё больше в Москве, а бедные... вс...Затянем пояса пот...

Захарова: оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии пока преждевременно

Захарова: оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии пока преждевременно

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить к Америке Канаду и Гренландию оценивать пока преждевременно, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх