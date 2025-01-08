Захарова: оценивать заявления Трампа о Канаде и Гренландии пока преждевременно

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить к Америке Канаду и Гренландию оценивать пока преждевременно, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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