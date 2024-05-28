140 мигрантов выдворили из страны приморские суды

В результате комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант – 2024», проводимой во всех муниципалитетах Приморского края, было выявлено 497 нарушений в миграционном кластере, 140 человек выдворено из страны, а также 32 работодателя привлечены к ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.