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140 мигрантов выдворили из страны приморские суды

140 мигрантов выдворили из страны приморские суды

В результате комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант – 2024», проводимой во всех муниципалитетах Приморского края, было выявлено 497 нарушений в миграционном кластере, 140 человек выдворено из страны, а также 32 работодателя привлечены к ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.

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