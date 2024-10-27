На трех улицах Сириуса отремонтируют дороги и уложат новую брусчатку Ремонт начался на улицах Урицкого, Старообрядческой и Общинной.
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На трех улицах Сириуса отремонтируют дороги и уложат новую брусчатку Ремонт начался на улицах Урицкого, Старообрядческой и Общинной.