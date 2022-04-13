Popcaketv

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  • alstecurinyandexru 89217127754
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Хаматова рассказала, от чего готова отказаться в России, чтобы безопасно жить в Латвии: «Если отнимут, я отдам, но я всегда запрещаю это говорить»

Хаматова рассказала, от чего готова отказаться в России, чтобы безопасно жить в Латвии: «Если отнимут, я отдам, но я всегда запрещаю это говорить»

Чулпан Хаматова совсем недавно переехала жить в Латвию, что спровоцировало агрессию и хейт окружающих ее людей, коллег и россиян в целом.

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