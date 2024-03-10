Глава Следственного комитета поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка

На снос под видом реконструкции Дома Кондратюка пожаловалась жительница Новосибирска. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о законности сноса объекта культурного наследия «Дом, где работал Ю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии