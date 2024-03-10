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Глава Следственного комитета поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка

Глава Следственного комитета поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка

На снос под видом реконструкции Дома Кондратюка пожаловалась жительница Новосибирска. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о законности сноса объекта культурного наследия «Дом, где работал Ю.

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