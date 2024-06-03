Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году

Новый в настоящее время готов наполовину В Москве в новом здании детской ГКБ святого Владимира будут построены просторные атриумы, которые станут основным украшением здания, придавая ему светлость и простор.
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