7 бьюти-процедур, которые нельзя делать самой

За время пандемии многие научились ухаживать за собой сами, не прибегая к услугам профессионалов. Но эксперты утверждают, что если делать некоторые процедуры самостоятельно, они могут привести к непоправимым последствиям.
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