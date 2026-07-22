Собянин рассказал, когда откроется прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

О том, что прием заявок на гранты Мэра Москвы стартует 1 августа, рассказал Сергей Собянин. Программа предназначена для выпускников столичных колледжей и школ, получающих высшее образование в сфере культуры и искусства, и позволяет возместить до 100 процентов стоимости платного обучения в творческих вузах.