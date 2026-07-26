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Царьград

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Лариса Долина получила в подарок от друзей новую квартиру

Лариса Долина получила в подарок от друзей новую квартиру

Лариса Долина, народная артистка России, обрела новую квартиру благодаря друзьям. Ее старая квартира в Хамовниках была предметом судебных разбирательств, завершившихся в декабре 2025 года, когда Верховный суд признал, что Долина стала жертвой преступления.

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