Рыночная капитализация Tether достигла 91 миллиарда долларов

Компания Tether продолжает укреплять свою позицию в качестве эмитента крупнейшей стабильной криптовалюты, достигнув нового исторического максимума рыночной капитализации, которая перевалила за 91 миллиард долларов.
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