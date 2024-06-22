Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Инициатором законопроекта стала Русская православная церковь По новому закону все сделки с религиозными объектами, заключенные с 14 декабря 2010 года, будут считаться недействительными, пишет РИА Новости.
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