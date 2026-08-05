Врач-гастроэнтеролог объяснил, кому нужно отказаться от острой пищи

Острая пища — любимое лакомство одних и настоящее испытание для других. Но что на самом деле происходит с организмом, когда мы едим перец? В беседе с «Чемпионатом» это объяснил Александр Коротаев — врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» в Краснодаре.