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Медицина 2.0

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Врач-гастроэнтеролог объяснил, кому нужно отказаться от острой пищи

Врач-гастроэнтеролог объяснил, кому нужно отказаться от острой пищи

Острая пища — любимое лакомство одних и настоящее испытание для других. Но что на самом деле происходит с организмом, когда мы едим перец? В беседе с «Чемпионатом» это объяснил Александр Коротаев — врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» в Краснодаре.

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