Экс-пилот Формулы 1 стал автором двух рекордов трассы Гран При Индии

PorscheЭкс-пилот Формулы 1 Нараин Картикеян напомнил о себе и о домашнем Гран При Индии — бывший гонщик чемпионата мира установил два рекорда трассы Buddh International Circuit, которая с 2011 по 2013 годы включительно принимала национальный этап Формулы 1.