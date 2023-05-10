«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Анализируя значение прошедшего 9 мая в Москве военного парада, большое внимание следует уделить списку высоких гостей, приглашенных российским руководством на ежегодное торжество по случаю Дня Победы, а также тем, кто в этот список не попал.
Анализируя значение прошедшего 9 мая в Москве военного парада, большое внимание следует уделить списку высоких гостей, приглашенных российским руководством на ежегодное торжество по случаю Дня Победы, а также тем, кто в этот список не попал.
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