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«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Анализируя значение прошедшего 9 мая в Москве военного парада, большое внимание следует уделить списку высоких гостей, приглашенных российским руководством на ежегодное торжество по случаю Дня Победы, а также тем, кто в этот список не попал.

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