Все брачные и внебрачные дети Жириновского – фото и истории Лидия ГубинаЛичная жизнь бессменного российского депутата Владимира Жириновского редко становится достоянием публики, но при этом в ней постоянно происходят интересные события – помимо законного брака и официальных наследников, у политика также имеются несколько любовниц и внебрачных детей.
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