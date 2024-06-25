Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

ЕА

Евгений Алексеенко

Сами виноваты,надо принять закон меняешь гражданство,верни все ,что дало тебе Государство,сразу "репу" зачешут.Вот только почему бы им не предъявить счет? Подсчитать все затраченные финансы на их обучение, тренировки и тому подобное. Ведь эти деньги из нашего кармана. Мы платили налоги. Страна на эти налоги вырастила спортсменов, которые обязаны защищать ее честь на спортивных соревнованиях. Ее флаг и гимн. Они свои обязательства нарушили. Так будьте добры вернуть все взад, да еще и с неустойкой. А вот потом - валите на все четыре стороны! Хоть в Швейцарию,