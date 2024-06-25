Театр абсурда
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Театр абсурда

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Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?

«С чего начинается Родина?.» Слышали они эту широко известную песню Вениамина Баснера на слова  Михаила Матусовского? Не уверен.

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Комментарии
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В
Владимир
Наши чиновники из Единой России защищают спортсменов, променявших Родиу на плюшки Запада. Потому что сами никому не нужны. Это дерьмо не представляет интереса никому.
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Сами виноваты,надо принять закон меняешь гражданство,верни все ,что дало тебе Государство,сразу &quot;репу&quot; зачешут.Вот только почему бы им не предъявить счет? Подсчитать все затраченные финансы на их обучение, тренировки и тому подобное. Ведь эти деньги из нашего кармана. Мы платили налоги. Страна на эти налоги вырастила спортсменов, которые обязаны защищать ее честь на спортивных соревнованиях. Ее флаг и гимн. Они свои обязательства нарушили. Так будьте добры вернуть все взад, да еще и с неустойкой. А вот потом - валите на все четыре стороны! Хоть в Швейцарию,
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28 мин.
Светлана Ефименко
как ни странно у нас много таких &quot;умников&quot;пусть сначала правильно сказал все отдадут нашей стране за учебу там бы не получили по несколько образований, за все надо платить и не малые деньги!
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23 мин.

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