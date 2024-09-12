«Вы что, с ума сошли???» Экс-футболист «Спартака» недоволен составами команд на матч звезд

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко остался недоволен тем, что в матче, который был посвящен 10-летию «Лукойл Арены», участвовали люди, не имеющие прямого отношения к клубу, а многих ветеранов красно-белых на стадионе не было.