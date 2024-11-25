НДФЛ для работающих родителей могут снизить до 6%

Это поможет скорректировать финансовую нагрузку на семьи Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделилась новостью о новой льготе, которая появится в 2025 году для семей с детьми.
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