Удары Израиля по столице Сирии привели к гибели нескольких военных советников

ЦАХАЛ ударил по Дамаску, уничтожив тем самым высокопоставленное лицо - главу разведкиУдары ВВС Израиля по столице Сирии привели к гибели четырёх военных советников элитного подразделения иранских Вооружённых сил КСИР (корпус стражей исламской революции).
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