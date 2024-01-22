Ванилла SU
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Ванилла SU

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История любви Фредерика и Мэри — образец для подражания многим европейским монархам.

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﻿﻿Король Фредерик и королева Мария, 16 апреля 2017 г«Я не помню, чтобы когда-нибудь мне хотелось стать принцессой.

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