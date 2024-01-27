В Германии заявили, что Байден не хочет победы РФ перед выборами США

На Западе активно призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не проиграла в конфликте перед выборами президента США, заявил предприниматель из Германии экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии