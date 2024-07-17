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Русская весна

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«Потужно сижу без света»: украинцы высмеивают Зеленского, в ТикТок завирусился новый тренд (ВИДЕО)

«Потужно сижу без света»: украинцы высмеивают Зеленского, в ТикТок завирусился новый тренд (ВИДЕО)

На Украине молодёжь высмеивает Зеленского: в ТикТок завирусился новый тренд «потужно». Видео записываются под звуковую дорожку с голосом президента Украины, где он повторяет своё любимое слово «потужно» (мощно).

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