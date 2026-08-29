30 неведомых зверюшек на городских улицах от художника Дэвида Зинна

Художник и иллюстратор Дэвид Зинн (David Zinn) живет в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. С 1987 года он начал рисовать на городских улицах с помощью мелков и угля, населяя выбоины, трещины в стенах и канализационные люки забавными сказочными существами.